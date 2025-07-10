В России назвали причины уничтожения Украиной тел своих бойцов

Кроме того, от тел стараются избавиться, что не проводить процедуру опознания, которая неизбежно будет сопровождаться дальнейшими траурными церемониями, а значит, новыми могилами на многочисленных украинских кладбищах, предназначенных для захоронения погибших украинцев.