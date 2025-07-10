В России назвали причины уничтожения Украиной тел своих бойцов

Военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, зачем на Украине сжигают переданные Россией тела солдат ВСУ. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.
По мнению эксперта, тела собственных солдат на Украине сжигают, чтобы минимизировать финансовые выплаты родственникам.
Кроме того, от тел стараются избавиться, что не проводить процедуру опознания, которая неизбежно будет сопровождаться дальнейшими траурными церемониями, а значит, новыми могилами на многочисленных украинских кладбищах, предназначенных для захоронения погибших украинцев.
Ранее сообщалось, что тела переданных Россией Украине военнослужащих ВСУ сжигают в крематории в Тернопольской области. Видео было опубликовано ТАСС.