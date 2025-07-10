Захарова с иронией прокомментировала видео с «подмигивающим» Лаврову Рубио

Ранее в Сети появилось видео, на котором Марко Рубио подмигивает Сергею Лаврову во время встречи в малайзийском Куала-Лумпуре. На записи запечатлены дипломаты во время протокольной съемки перед началом встречи. После завершения фотосессии журналисты попытались задать вопросы, однако ни Марко Рубио, ни Сергей Лавров не стали на них отвечать.