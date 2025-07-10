Захарова с иронией прокомментировала видео с «подмигивающим» Лаврову Рубио

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 10 июля, заявила, что не видела, чтобы госсекретарь США Марко Рубио подмигивал главе МИД РФ Сергею Лаврову.
— Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито, — заявила Захарова в разговоре с «Газета.Ru».
Ранее в Сети появилось видео, на котором Марко Рубио подмигивает Сергею Лаврову во время встречи в малайзийском Куала-Лумпуре. На записи запечатлены дипломаты во время протокольной съемки перед началом встречи. После завершения фотосессии журналисты попытались задать вопросы, однако ни Марко Рубио, ни Сергей Лавров не стали на них отвечать.
В МИД России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.
По словам госсекретаря Белого дома, в ходе встречи дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые прежде не озвучивались.