Лукашенко предупредил белорусов, чтобы берегли головы — особенно своих детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 10 июля, во время торжественной церемонии открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» предупредил белорусов, чтобы берегли головы — особенно своих детей, пишет БелТА.
Глава государства заметил, что в последнее время много говорится про искусственный интеллект.
— Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Продвинутые люди мне сказали: господин президент, мы не знаем, куда и к чему приведет, — отметил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что сейчас идет борьба за умы и головы белорусов. Он призвал граждан держать голову в собственных руках.
— Как только кто-то захватит вашу голову, с нами все будет решено. Никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове будет победа, — заявил глава государства.
По словам президента, если белорусы будут ценить то, что у них есть, то стране ничего не страшно.
— Поэтому берегите головы! Особенно своих детей, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам в Витебске.
Тем временем Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен.
А еще Лукашенко высказался про искусственный интеллект.