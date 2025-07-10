Депутатов ЕП вынудили отозвать подписи к вотуму недоверия фон дер Ляйен

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ выступила с заявлением, что европейских парламентариев вынудили отозвать подписи к вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Чтобы был вотум, нужны были подписи, нужны были люди, которые бы поддержали его выдвижение, на девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то», — заявила она в видеообращении.
Как отметила Шошоакэ, большинство либералов и социалистов не появились на заседании Европарламента, продемонстрировав, что они не готовы сохранять привычное положение вещей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК, в которой приняли участие десятки человек. Митингующие требовали расследовать факт коррупции с закупкой вакцин от коронавируса в период пандемии.