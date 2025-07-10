Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутатов ЕП вынудили отозвать подписи к вотуму недоверия фон дер Ляйен

Диана Шошоакэ заявила, что несколько человек поддались давлению.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ выступила с заявлением, что европейских парламентариев вынудили отозвать подписи к вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Чтобы был вотум, нужны были подписи, нужны были люди, которые бы поддержали его выдвижение, на девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то», — заявила она в видеообращении.

Как отметила Шошоакэ, большинство либералов и социалистов не появились на заседании Европарламента, продемонстрировав, что они не готовы сохранять привычное положение вещей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК, в которой приняли участие десятки человек. Митингующие требовали расследовать факт коррупции с закупкой вакцин от коронавируса в период пандемии.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше