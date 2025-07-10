Ищет спасения за океаном: Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с Россией

«Мы должны завершить результат, о котором договорились — а именно закончить с теми обменами, которые были договорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант — это подготовку встречи на уровне лидеров», — заявил Зеленский.