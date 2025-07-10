Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ищет спасения за океаном: Зеленский назвал условие для продолжения переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с Россией возможен только после того, как стороны завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих встреч в Стамбуле.

Источник: Life.ru

По словам Зеленского, для достижения «серьёзного результата» и завершения военных действий необходима встреча на уровне лидеров государств. Он выразил готовность к любому формату такой встречи, но отметил, что особо желаемый Киевом формат — это участие Украины, России и США, поскольку это могло бы обеспечить «не только слова, но и гарантии за столом переговоров».

В то же время главарь киевского режима акцентировал внимание на том, что перед любыми контактами на высшем уровне необходимо выполнить договорённости, достигнутые в Стамбуле.

«Мы должны завершить результат, о котором договорились — а именно закончить с теми обменами, которые были договорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант — это подготовку встречи на уровне лидеров», — заявил Зеленский.

Напомним, Кремль также подтверждал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет определена после завершения обменов пленными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждёт предложений от украинской стороны, пока подвижек касательно даты новых переговоров не было.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше