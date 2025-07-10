Рубио: встречу Трампа и Путина пока не запланировали

Проведение встречи между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным сейчас не планируется. Об этом заявил глава Государственного департамента США Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон сохраняет заинтересованность в поддержании связей с Москвой.
«Нет, саммит пока не запланирован», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы представителей прессы в Куала-Лумпуре, где он находится с визитом.
По его словам, США будут и дальше взаимодействовать с Россией, используя любую возможность для поддержания контакта. Рубио также подчеркнул, что одной из приоритетных задач Вашингтона является достижение прогресса в разрешении конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в начале июля отмечал, что проведение встречи между лидерами России и США является необходимым шагом, но требует тщательной предварительной проработки.
Ранее Рубио сообщил, что Соединенные Штаты услышали на переговорах от РФ в четверг предложения по Украине, которые не звучали прежде.