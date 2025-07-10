Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии Лула да Силва назвал абсурдным письмо Трампа

Лула да Силва заявил, что если США потребуют от Бразилии уплаты пошлин в 50%, то страна будет настаивать на введении аналогичных мер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал письмо лидера США Дональда Трампа, в котором он объявил о введении тарифов на бразильские товары в размере 50%, и назвал его абсурдным.

Лула да Силва указал на неточность сведений о двусторонней торговле с Бразилией, которые представил Дональд Трамп. Президент США объяснил введение пошлин наличием торгового дефицита. Однако, по словам Лулы да Силвы, это неправда.

«Неужели никто в министерстве финансов не объяснил ему этого до того, как он написал это абсурдное письмо?», — задался вопросом лидер Бразилии во время интервью телеканалу TV Record.

Он добавил, что если США потребуют от Бразилии уплаты пошлин в 50%, то страна будет настаивать на введении аналогичных мер. По его словам, сейчас государство изучает несколько способов реагирования.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США введут пошлину в 50% на все товары из Бразилии. Соответствующий тариф вводится дополнительно к уже действующим отраслевым сборам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше