Президент Бразилии Лула да Силва назвал абсурдным письмо Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал письмо лидера США Дональда Трампа, в котором он объявил о введении тарифов на бразильские товары в размере 50%, и назвал его абсурдным.
Лула да Силва указал на неточность сведений о двусторонней торговле с Бразилией, которые представил Дональд Трамп. Президент США объяснил введение пошлин наличием торгового дефицита. Однако, по словам Лулы да Силвы, это неправда.
«Неужели никто в министерстве финансов не объяснил ему этого до того, как он написал это абсурдное письмо?», — задался вопросом лидер Бразилии во время интервью телеканалу TV Record.
Он добавил, что если США потребуют от Бразилии уплаты пошлин в 50%, то страна будет настаивать на введении аналогичных мер. По его словам, сейчас государство изучает несколько способов реагирования.
Ранее Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США введут пошлину в 50% на все товары из Бразилии. Соответствующий тариф вводится дополнительно к уже действующим отраслевым сборам.