Молдавский политолог Ян Лисневский выступил с заявлением, что члены правящей партии Молдавии PAS («Действие и солидарность») оказались катастрофическими руководителями, однако смогли стать успешными блогерами.
«Они очень хороши были в TikTok, Facebook* Instagram*. Они — прекрасные блогеры, а для страны — это катастрофа», — приводит его слова агентство РИА Новости.
Кроме того, Лисневский добавил, что депутаты предыдущих составов законодательного органа республики работали профессионально, глубоко погружаясь в изучение законопроектов и делая письменные заявления.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 августа Соединенные Штаты планируют ввести пошлину в размере 25% на импорт из Молдавии.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.