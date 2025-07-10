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Эксперт Лисневский заявил, что власти Молдавии стали катастрофой для страны

При этом эксперт подчеркнул, что представители правящей партии Молдавии смогли стать хорошими блогерами.

Источник: Аргументы и факты

Молдавский политолог Ян Лисневский выступил с заявлением, что члены правящей партии Молдавии PAS («Действие и солидарность») оказались катастрофическими руководителями, однако смогли стать успешными блогерами.

«Они очень хороши были в TikTok, Facebook* Instagram*. Они — прекрасные блогеры, а для страны — это катастрофа», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Кроме того, Лисневский добавил, что депутаты предыдущих составов законодательного органа республики работали профессионально, глубоко погружаясь в изучение законопроектов и делая письменные заявления.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 августа Соединенные Штаты планируют ввести пошлину в размере 25% на импорт из Молдавии.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.