Лукашенко обратился к тем, кто постится в тик-токах, «клокает» и «квокает»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля, в четверг, на торжественной церемонии открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обратился к тем, кто постится в тик-токах, «клокает» и «квокает». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, обращаясь к гостям фестиваля, призвал их не переживать и не расстраиваться, когда они смотрят телевизор:
— И вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тик-токах, «клокаете», «квокаете» в этих сетях, — подчеркнул президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, если раньше много говорили про развитие IT-технологий, то сейчас на их место пришел искусственный интеллект.
— Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? — задался вопросом глава государства.
Президент добавил, что как только возник искусственный интеллект, то он начал его изучать.
— Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта, — отметил глава государства.
Лукашенко предупредил: знающие люди сказали о том, что им неизвестно, куда и к чему именно приведет искусственный интеллект.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусов, чтобы берегли головы — особенно своих детей.
Тем временем Лукашенко сказал белорусам, что главное сейчас быть такими, «как и наш Юра» — Юрий Антонов.
Кроме того, Нацбанк сказал о 500 обращениях белорусов по неверному балансу карт после сбоя.