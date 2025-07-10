Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к тем, кто постится в тик-токах, «клокает» и «квокает»

Лукашенко обратился с важным заявлением для гостей «Славянского базара в Витебске».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля, в четверг, на торжественной церемонии открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обратился к тем, кто постится в тик-токах, «клокает» и «квокает». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, обращаясь к гостям фестиваля, призвал их не переживать и не расстраиваться, когда они смотрят телевизор:

— И вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тик-токах, «клокаете», «квокаете» в этих сетях, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, если раньше много говорили про развитие IT-технологий, то сейчас на их место пришел искусственный интеллект.

— Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? — задался вопросом глава государства.

Президент добавил, что как только возник искусственный интеллект, то он начал его изучать.

— Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта, — отметил глава государства.

Лукашенко предупредил: знающие люди сказали о том, что им неизвестно, куда и к чему именно приведет искусственный интеллект.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусов, чтобы берегли головы — особенно своих детей.

Тем временем Лукашенко сказал белорусам, что главное сейчас быть такими, «как и наш Юра» — Юрий Антонов.

Кроме того, Нацбанк сказал о 500 обращениях белорусов по неверному балансу карт после сбоя.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше