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МИД Армении назвал встречу Пашиняна и Алиева «успешной»

Республика Армения считает встречу премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева успешной, заявила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

Источник: AP 2024

Лидеры стран встретились сегодня в Абу-Даби. «Она (встреча. — “Ъ”) может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — подчеркнула госпожа Бадалян. Полный текст ее сообщения можно найти в Telegram-канале армянского министерства.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились спустя почти четыре месяца после согласования проекта мирного договора. Тот прорыв в урегулировании тридцатилетнего конфликта почти сразу перешел в затяжной спор. В частности из-за пункта в Конституции Армении, который Азербайджан считает территориальной претензией. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

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