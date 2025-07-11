МИД Армении назвал встречу Пашиняна и Алиева «успешной»

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились спустя почти четыре месяца после согласования проекта мирного договора. Тот прорыв в урегулировании тридцатилетнего конфликта почти сразу перешел в затяжной спор. В частности из-за пункта в Конституции Армении, который Азербайджан считает территориальной претензией. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».