Премьер Британии Стармер: В Париже открыли штаб коалиции желающих

Особое внимание уделяется поддержке Украины, которая будет включать материально-техническое обеспечение, поставки вооружений, подготовку кадров, а также помощь в контроле воздушного пространства и морских акваторий. Как уточнили на Даунинг-стрит, координационный центр в Киеве будет создан только в случае размещения контингента коалиции на Украине и будет находиться под руководством высокопоставленного офицера британской армии.