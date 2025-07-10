Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, парижская штаб-квартира будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции, позволяя партнёрам гибко распределять силы и развёртывать военные группы для выполнения оперативных задач. Через 12 месяцев штаб планируется переместить в Лондон.
Особое внимание уделяется поддержке Украины, которая будет включать материально-техническое обеспечение, поставки вооружений, подготовку кадров, а также помощь в контроле воздушного пространства и морских акваторий. Как уточнили на Даунинг-стрит, координационный центр в Киеве будет создан только в случае размещения контингента коалиции на Украине и будет находиться под руководством высокопоставленного офицера британской армии.
Напомним, в ночь на 10 июля российские военные осуществили масштабную атаку на Киев и окрестные регионы. Зеленский сообщил, что «нападение» совпало с заседанием «коалиции желающих». Воздушная тревога продолжалась около 10 часов, в течение которых были применены различные виды вооружений. По рассказам общепризнанного комика, Российская армия выпустила 18 ракет.