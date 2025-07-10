Рустем Умеров может стать новым послом Украины в США

«Я скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, представлять нашу страну в Соединенных Штатах будет министр обороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины», — приводит его слова агентство РИА Новости.