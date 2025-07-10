Рустем Умеров может стать новым послом Украины в США

Новым послом Украины в США может стать действующий министр обороны страны Рустем Умеров, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, представлять нашу страну в Соединенных Штатах будет министр обороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины», — приводит его слова агентство РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский уведомил действующего украинского посла в США Оксану Маркарову о скором увольнении, однако предложил остаться в команде.