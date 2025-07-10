В Ереване оценили встречу Пашиняна и Алиева

Ранее стало известно, что по итогам встречи в ОАЭ Пашинян и Алиев отметили прогресс в вопросах делимитации границы и поручили профильным комиссиям продолжить практическую работу. Лидеры двух стран согласились, что двусторонние переговоры остаются наиболее эффективным форматом для обсуждения всех аспектов нормализации отношений и договорились продолжать диалог, направленный на достижение конкретных результатов, а также усиливать меры по укреплению доверия.