В Ереване оценили встречу Пашиняна и Алиева

Армения оценивает встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби как успешную. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в официальном телеграм-канале ведомства.
«Мы рассматриваем эту встречу как важный шаг, который может стать прочной основой для дальнейшего продвижения мирного процесса», — подчеркнула Бадалян.
Она также отметила, что по итогам переговоров обе стороны выступили с едиными заявлениями, в том числе касающимися разблокировки региональных коммуникаций.
«Армянское общество хорошо осведомлено о позициях правительства по реализации мирной повестки, и все высказанные в Абу-Даби идеи соответствуют этим стратегиям, включая инициативу “Перекрестки мира” по разблокированию транспортных связей», — добавила представитель МИД.
Ранее стало известно, что по итогам встречи в ОАЭ Пашинян и Алиев отметили прогресс в вопросах делимитации границы и поручили профильным комиссиям продолжить практическую работу. Лидеры двух стран согласились, что двусторонние переговоры остаются наиболее эффективным форматом для обсуждения всех аспектов нормализации отношений и договорились продолжать диалог, направленный на достижение конкретных результатов, а также усиливать меры по укреплению доверия.
3 марта Министерство иностранных дел Армении сообщило о согласовании текста мирного соглашения с Азербайджаном и завершении переговорного этапа. В Ереване ожидают предложений от Баку относительно места и даты подписания документа. При этом основные оппозиционные силы Армении охарактеризовали соглашение как «капитуляцию режима Пашиняна». Официальный текст соглашения пока не опубликован ни одной из сторон.