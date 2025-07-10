Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ереване оценили встречу Пашиняна и Алиева

Армения оценивает встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби как успешную.

Армения оценивает встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби как успешную. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в официальном телеграм-канале ведомства.

«Мы рассматриваем эту встречу как важный шаг, который может стать прочной основой для дальнейшего продвижения мирного процесса», — подчеркнула Бадалян.

Она также отметила, что по итогам переговоров обе стороны выступили с едиными заявлениями, в том числе касающимися разблокировки региональных коммуникаций.

«Армянское общество хорошо осведомлено о позициях правительства по реализации мирной повестки, и все высказанные в Абу-Даби идеи соответствуют этим стратегиям, включая инициативу “Перекрестки мира” по разблокированию транспортных связей», — добавила представитель МИД.

Ранее стало известно, что по итогам встречи в ОАЭ Пашинян и Алиев отметили прогресс в вопросах делимитации границы и поручили профильным комиссиям продолжить практическую работу. Лидеры двух стран согласились, что двусторонние переговоры остаются наиболее эффективным форматом для обсуждения всех аспектов нормализации отношений и договорились продолжать диалог, направленный на достижение конкретных результатов, а также усиливать меры по укреплению доверия.

3 марта Министерство иностранных дел Армении сообщило о согласовании текста мирного соглашения с Азербайджаном и завершении переговорного этапа. В Ереване ожидают предложений от Баку относительно места и даты подписания документа. При этом основные оппозиционные силы Армении охарактеризовали соглашение как «капитуляцию режима Пашиняна». Официальный текст соглашения пока не опубликован ни одной из сторон.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше