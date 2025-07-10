Туск привез на встречу с Зеленским предпринимателей: он открыто признался в бизнес-плане по заработка на Украине

Премьер открыто заявил о желании польских фирм «участвовать в большом проекте восстановления Украины». Он подчеркнул, что организации хотели бы заработать на этом. Для этого Дональд Туск привез с собой в Рим целую делегацию предпринимателей, пояснил он.