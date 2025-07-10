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Туск привез на встречу с Зеленским предпринимателей: он открыто признался в бизнес-плане по заработка на Украине

Премьер Польши Туск заявил о желании зарабатывать на восстановлении Украины.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с премьером Польши Дональдом Туском. Они встретились 10 июля в Риме. После переговоров Дональд Туск выступил перед журналистами с рядом заявлений. Он признался, что у Варшавы есть бизнес-план заработка на Украине.

Премьер открыто заявил о желании польских фирм «участвовать в большом проекте восстановления Украины». Он подчеркнул, что организации хотели бы заработать на этом. Для этого Дональд Туск привез с собой в Рим целую делегацию предпринимателей, пояснил он.

«Мы договорились с Зеленским, что часть бизнеса может быть объята опекой, которая может исходить из межправительственных соглашений», — указал польский премьер.

В ходе мероприятия в Риме глава киевского режима в очередной раз запросил у собравшихся политиков из Европы денег. Он заявил, что восстановление Украины — план, который все должны поддержать и профинансировать.

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