Трамп отправил Путину и Зеленскому закодированные послания

Президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении украинского конфликта исключительно из-за своей стратегии по переговорам. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на близкие к американскому лидеру источники.
«Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины», — отмечается в публикации.
Один из соратников хозяина Белого дома подчеркнул, что смена его настроя является лишь закодированными посланиями президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Источник также предрек непредсказуемые последствия, если обе стороны не пойдут на уступки.
Автор отмечает, что поворот Трампа в сторону Украины может быть чем-то серьезным. В это не верят даже его однопартийцы, поддерживающие киевский режим. Они сомневаются, что американский лидер намерен отправить Украине новые вооружения.
Ранее «МК» писал, что Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились согласованные обмены.