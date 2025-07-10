Госдеп: США намерены продолжать взаимодействие высокого уровня с РФ по Украине

Брюс также заверила, что Вашингтон держит Киев в курсе своих переговоров с Москвой. «Вы можете этого не слышать в новостях, но это не означает, что мы не ведем переговоры с украинцами довольно часто», — заявила представитель Госдепартамента. Она добавила, что США осуждают «разрастающиеся удары России по Украине». Дипломат имела в виду массированный и групповые удары с воздуха по военным объектам Украины. «Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия установила новые рекорды по масштабам атак с воздуха. Каждая страна хочет ставить рекорды, но не такого рода», — отметила Брюс. -0-