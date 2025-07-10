Госдеп: США намерены продолжать взаимодействие высокого уровня с РФ по Украине

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты намерены продолжать взаимодействовать с Россией на высоком политическом уровне в попытке добиться урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
У нее поинтересовались, нужно ли вообще американской администрации отказаться от контактов с Россией на высоком уровне, если президент США Дональд Трамп заявляет, что разочарован ходом переговоров по Украине. «Многие люди думали, что с президентом России Владимиром Путиным вообще не следует говорить. При предыдущей администрации США американский президент Джо Байден с ним не говорил на протяжении трех лет. Невозможно прийти таким образом к какому-то пониманию или соглашению, усилиям, направленным на прекращение какого-то кровопролития. Нужно говорить со всеми. Постоянно. Когда дело касается вовлеченных в ситуацию сторон», — ответила представитель внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Трамп приложит все силы для преодоления конфликта в Украине. «Он сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, шанс на завершение которой у него имеется, — сказала Тэмми Брюс. — Мы будем продолжать работать над этим. Мы понимаем, что на это требуются время и терпение. И, разумеется, мы разочарованы, что нет большего прогресса».
«Я не буду характеризовать переговоры госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым или любым другим человеком. Но ясно: речь идет о движении к решениям насчет того, что нужно сделать для прекращения этого безумия», — отметила Брюс.
Двусторонняя встреча Лаврова и Рубио состоялась в четверг на полях совещаний по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Малайзии.
Брюс также заверила, что Вашингтон держит Киев в курсе своих переговоров с Москвой. «Вы можете этого не слышать в новостях, но это не означает, что мы не ведем переговоры с украинцами довольно часто», — заявила представитель Госдепартамента. Она добавила, что США осуждают «разрастающиеся удары России по Украине». Дипломат имела в виду массированный и групповые удары с воздуха по военным объектам Украины. «Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия установила новые рекорды по масштабам атак с воздуха. Каждая страна хочет ставить рекорды, но не такого рода», — отметила Брюс. -0-