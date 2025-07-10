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Кадыров сделал заявление о потерях в Сумской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ход боевых действий в Сумской области.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ход боевых действий в Сумской области. По его словам, украинские националисты несут невосполнимые потери на этом участке фронта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что на этом направлении работают подразделения спецназа «Ахмат» МО РФ. Их «дроноводы» в ходе воздушной разведки обнаружили в лесопосадках перемещение живой силы противника.

«Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных “птичек” прямо на головы фашистов… В результате блестящего взаимодействия наших воинов враг понес невосполнимые потери в живой силе», — отметил глава республики.

Он также отдельно подчеркнул, что подобные операции в зоне СВО происходят ежедневно. Ранее сообщалось, что штаб батальона ВСУ в полном своем составе дезертировал в одном из подразделений в Сумской области.

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