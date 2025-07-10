Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции

Вопрос о выходе Финляндии из соглашения был поднят в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы угрозы со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.