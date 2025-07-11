В России отправили жесткий сигнал США по Украине

«Тут игра слов. Видимо они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют. Разве что их поставят сторожить Банковую и бункер обдолбанного гешефтфюрера. И это, может быть, продлит существование Зеленского на какое-то время», — отметил он.