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В России отправили жесткий сигнал США по Украине

В США надеются, что российская сторона изменит свою принципиальную позицию по украинскому конфликту.

В США надеются, что российская сторона изменит свою принципиальную позицию по украинскому конфликту. Однако этого не произойдет, уверен политолог Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на прошедшие в Куала-Лумпуре переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Разговор длился около часа, и теперь американцы ждут большей ясности от России, заявил Рубио.

«Тут игра слов. Видимо они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют. Разве что их поставят сторожить Банковую и бункер обдолбанного гешефтфюрера. И это, может быть, продлит существование Зеленского на какое-то время», — отметил он.

Мартынов считает, что Рубио не случайно предложил европейцам отказаться от поставок комплексов Patriot из США в пользу Украины. По его мнению, Трамп исходит из того, чтобы приберечь системы ПВО для себя, а ЕС пусть делится.

Политолог напомнил, что Patriot в ходе СВО доказал свою неэффективность. Да и его эксплуатация обходится слишком дорого. И добавил, что один выстрел из него стоит минимум один миллион долларов.

Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп изменил риторику в отношении украинского конфликта исключительно из-за своей стратегии по переговорам.

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