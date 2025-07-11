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СМИ: Трамп намерен воспользоваться правом на выделение военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов, передает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, сообщили в четверг два источника, знакомых с решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — говорится в сообщении агентства.

Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято, отмечают источники издания.

Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.

Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

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