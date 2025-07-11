Госдеп: Трамп оценит идеи Лаврова и Рубио, чтобы определить шаги США по Украине

Напомним, Рубио сообщил, что Лавров представил ему новые идеи Москвы относительно конфликта на Украине, которые никогда ранее не обсуждались. В то же время госсекретарь США подчеркнул, что Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России по вопросам украинского конфликта.