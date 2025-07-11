В украинских ТЦК началась паника после российских ударов

По данным источника, многие военкомы рассматривают возможность увольнения и бегства в Румынию. Причиной называют страх перед продолжением российских обстрелов, нежелание отправляться на фронт, а также опасения мести со стороны родственников тех, кого они ранее призвали в ВСУ.