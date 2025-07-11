Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Трампа: «Он не шериф мира!»

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва назвал недопустимыми попытки президента США Дональда Трампа вмешиваться во внутренние дела других государств.
«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира — его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет», — сказал Лула да Силва в эфире телеканала Record.
Президент Бразилии потребовал от Трампа уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, подчеркнув, что он сам не дает указаний судебной системе, так как в Бразилии судебная власть является автономной.
«В Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», — подчеркнул Лула да Силва.
Бразильский лидер не в первый раз резко осаживает Трампа. Так, на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро он сорвал овации, призвав Трампа заниматься своей жизнью.
Ранее Лула да Силва посоветовал американскому лидеру больше внимания уделять своим обязанностям главы государства, а не проводить время в социальных сетях.
Тем временем Трамп призвал остановить преследование бывшего президента Бразилии Болсонару, это и вызвало резкий ответ действующего бразильского главы.