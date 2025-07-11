Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Трампа: «Он не шериф мира!»

Лула да Силва раскритиковал Трампа за вмешательство в дела Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва назвал недопустимыми попытки президента США Дональда Трампа вмешиваться во внутренние дела других государств.

«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира — его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет», — сказал Лула да Силва в эфире телеканала Record.

Президент Бразилии потребовал от Трампа уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, подчеркнув, что он сам не дает указаний судебной системе, так как в Бразилии судебная власть является автономной.

«В Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», — подчеркнул Лула да Силва.

Бразильский лидер не в первый раз резко осаживает Трампа. Так, на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро он сорвал овации, призвав Трампа заниматься своей жизнью.

Ранее Лула да Силва посоветовал американскому лидеру больше внимания уделять своим обязанностям главы государства, а не проводить время в социальных сетях.

Тем временем Трамп призвал остановить преследование бывшего президента Бразилии Болсонару, это и вызвало резкий ответ действующего бразильского главы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше