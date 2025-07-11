Новости СВО. ВС РФ продвигаются у Красноармейска, ликвидация куратора диверсий в России из СБУ, Зеленский просит встречу с Путиным, 11 июля

— Мы должны завершить результат, о котором договорились на второй встрече, а именно — завершить обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле. Только после этого команды смогут снова обсуждать рабочие варианты, которые могут привести к встрече на уровне лидеров, — заявил бывший комик, забыв, что встреча с ним и Владимиром Путиным пока не планируется.