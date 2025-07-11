Раскрыта причина, по которой Путин не реагирует на угрозы Трампа

«Дональд Трамп недавно начал новую “серию”. Теперь он вдруг захотел обойтись с Россией “жестко”, так как Владимир Путин его не слушает. Но зачем Путину его слушать, когда даже Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — говорится в публикации.