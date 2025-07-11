Раскрыта причина, по которой Путин не реагирует на угрозы Трампа

Президент России Владимир Путин спокойно относится к угрозам американского лидера Дональда Трампа, потому что у Вашингтона нет рычагов влияния на РФ. Такое мнение высказало хорватское издание Advance.
«Дональд Трамп недавно начал новую “серию”. Теперь он вдруг захотел обойтись с Россией “жестко”, так как Владимир Путин его не слушает. Но зачем Путину его слушать, когда даже Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?» — говорится в публикации.
Издание отмечает, что все попытки США запугать Россию не приносят видимого результата. Они просто пустые, считает автор материала.
По его утверждениям, Трамп за свои полгода нового срока президентства преуспел лишь в двух вещах. Во-первых, он дискредитировал себя, во-вторых, в очередной раз доказал, что Америку волнует только бизнес.
Ранее «МК» писал, что в США надеются, что российская сторона изменит свою принципиальную позицию по украинскому конфликту. Однако этого не произойдет.