От ФБК до Tesla: Кто и как наживается в США на сборе денег для ВСУ под прикрытием правозащиты

В канун нового 2024 года Маленко, обращаясь к своей аудитории, хвастался собранными за прошлый год деньгами на «поддержку нуждающихся» — 93 тыс. долларов. Речь, скорее всего, идёт о помощи Украине. Однако, сколько в реальности через счета NFR прокачивалось денег и на что они тратились, — вопрос открытый. В отличие от преемницы, NFR хоть и являлась общественной организацией, но при этом не имела статуса налогового освобождения, а потому не публиковала финансовую отчётность.