Захарова ответила Мерцу подсчетом ущерба Германии России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который потребовал от России выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве компенсации за убытки. Она напомнила о западной интервенции, Второй мировой войне и распаде СССР, предлагая Мерцу взять на себя ответственность за восстановление культурных ценностей. Об этом Захарова написала в своих соцсетях.
«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918−1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Ну и развал СССР нам тоже недешево обошелся. А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор. Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Вопрос компенсаций и возврата средств обострился после того, как с началом специальной военной операции США, страны G7 и Евросоюз заблокировали около 300 миллиардов евро российских золотовалютных резервов. Москва неоднократно называла эти действия незаконными и требовала вернуть активы вместе с начисленными процентами, подчеркивая, что их заморозка нарушает международное право и наносит ущерб не только государству, но и частным инвесторам.