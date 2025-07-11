Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС

Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации.

Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы.

«Это отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта», — говорится в коммюнике международного атомного агентства.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. -0-

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше