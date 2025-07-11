МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации.
Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы.
«Это отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта», — говорится в коммюнике международного атомного агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. -0-