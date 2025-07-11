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Президент Бразилии дал решительный ответ Трампу за пошлины

Бразилия после того, как США объявили повышение пошлин с 1 августа до 50%, собирается искать других торговых партнеров.

Бразилия после того, как США объявили повышение пошлин с 1 августа до 50%, собирается искать других торговых партнеров. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, передает его слова телеканал TV Record.

«Торговля Бразилии с США составляет всего 1,7% нашего ВВП. Нельзя назвать эти показатели жизненно важными. Мы будем искать других партнеров», — отметил он.

Лула да Силва при этом добавил, что Бразилия с уважением относится к отношениям с США. Однако в ущерб своему суверенитету идти не собирается. И подчеркнул, что ответ будет взаимным.

Бразильский лидер сообщил, что будет пытаться предварительно договориться с американской стороной на мирное соглашение. При этом он собирается получить контракты от стран Юго-Восточной Азии на поставку своих товаров. Лула да Силва поэтому хочет принять участие в саммите АСЕАН этой осенью.

Ранее «МК» писал, что во время саммита БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа и сорвал овации журналистов. Он призвал коллегу из США не вмешиваться во внутренние дела страны.

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