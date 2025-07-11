Из-за удара БПЛА по Курской области в поселке Карла Либкнехта начался пожар

В Курчатовском районе Курской области в результате атаки беспилотника загорелся склад, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
«Украинский дрон нанес удар по поселку Карла Либкнехта в Курчатовском районе. В результате повреждения одного из объектов вспыхнул пожар на складе с доской площадью около 50 квадратных метров. Пожарные уже работают на месте, ведется тушение открытого огня, проливка и разбор конструкций», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, среди жителей нет ни погибших, ни пострадавших.
Ранее сообщалось, что в украинских ТЦК началась паника после российских ударов.