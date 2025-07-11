«Есть все основания доставать калькулятор»: Захарова предложила посчитать, сколько Запад должен России за войны и развал СССР

Она предложила посчитать, сколько Запад должен России за войны и развал СССР. Официальный представитель МИД начала с интервенции 1918−1922 годов. Кроме того, она напомнила о Второй мировой войне и «компенсации за освобождение Европы», которую могла бы потребовать Москва.