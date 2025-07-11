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«Есть все основания доставать калькулятор»: Захарова предложила посчитать, сколько Запад должен России за войны и развал СССР

Захарова предложила Мерцу посчитать, сколько Запад должен России.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Москва должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро на якобы покрытие убытков. Однако политик, кажется, забыл об ущербе, причиненном России. Если начать считать, окажется, что Запад должен Москве куда больше. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она предложила посчитать, сколько Запад должен России за войны и развал СССР. Официальный представитель МИД начала с интервенции 1918−1922 годов. Кроме того, она напомнила о Второй мировой войне и «компенсации за освобождение Европы», которую могла бы потребовать Москва.

«Ну и развал СССР нам тоже недешёво обошёлся. А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор», — указала Мария Захарова.

Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, может отправить Украине помощь в размере 300 миллионов долларов. Для этого ему придется воспользоваться президентским правом.

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