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Нетаньяху: Израиль согласен на дипломатию по Газе, но готов использовать силу

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль согласен на 60-дневное прекращение огня в анклаве, но настаивает на полной демилитаризации и отстранении от власти в секторе радикального палестинского движения ХАМАС.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль согласен на дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министр Биньямина Нетаньяху во время визита в США, видеозапись его обращения к израильтянам распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль согласен на 60-дневное прекращение огня в анклаве, но настаивает на полной демилитаризации и отстранении от власти в секторе радикального палестинского движения ХАМАС. Если дипломатия не сработает, Израиль намерен добиваться выполнения этой задачи военным путем, указал премьер. Он отметил, что 9 июля изложил эту позицию на встрече в США с группой родственников заложников, удерживаемых в Газе.

«Мы полны решимости вернуть всех похищенных, я сказал им об этом. Я сказал им, что сейчас мы пытаемся добиться освобождения половины живых и погибших заложников в обмен на прекращение огня на 60 дней. В начале этого перемирия мы начнем переговоры о постоянном прекращении войны, то есть о постоянном прекращении огня. Чтобы добиться этого, необходимо выполнить минимальные условия, которые мы выдвинули: ХАМАС складывает оружие, Газа демилитаризуется, там не остается больше управленческого или военного потенциала ХАМАС. Это наши основополагающие условия», — перечислил премьер.

«Если этого можно добиться на переговорах — тем лучше. Если это не будет достигнуто на переговорах по прошествии 60 дней, мы добьемся этого другими способами, задействовав мощь нашей героической армии», — добавил Нетаньяху.

Он напомнил, что подобный подход недавно применили США, которые отвели 60 дней на переговоры по вопросу ядерной программы Тегерана, а 13 июня Израиль начал против Ирана 12-дневную военную операцию. «Мы говорили то же самое по поводу Ирана и устранения ядерной угрозы. Я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость, мощь и приверженность достижению всех наших целей. Еще раз: если демилитаризация и демонтаж потенциала ХАМАС будут достигнуты путем переговоров, тем лучше. Но в любом случае они будут достигнуты», — уверен Нетаньяху. −0-

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