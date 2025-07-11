Нетаньяху: Израиль согласен на дипломатию по Газе, но готов использовать силу

«Мы полны решимости вернуть всех похищенных, я сказал им об этом. Я сказал им, что сейчас мы пытаемся добиться освобождения половины живых и погибших заложников в обмен на прекращение огня на 60 дней. В начале этого перемирия мы начнем переговоры о постоянном прекращении войны, то есть о постоянном прекращении огня. Чтобы добиться этого, необходимо выполнить минимальные условия, которые мы выдвинули: ХАМАС складывает оружие, Газа демилитаризуется, там не остается больше управленческого или военного потенциала ХАМАС. Это наши основополагающие условия», — перечислил премьер.