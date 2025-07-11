Трамп пошел ва-банк по защите Украины

Президент США Дональд Трамп собирается впервые воспользоваться своим президентским правом на отправку оружия киевскому режиму, как это делал до него Джо Байден. Военный транш составит 300 миллионов долларов, передает Reuters.
«Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — сообщает агентство.
Источники отмечают, что в новый пакет военной помощи Украине могут войти ракеты для комплексов Patriot и средней дальности. Однако, по данным агентства, окончательное решение еще не принято администрацией президента.
Несколько дней назад западные СМИ писали, что США приостановили военную помощь Киеву по отдельны видам вооружения из соображений сохранения собственных запасов. В Белом доме эту информацию официально подтвердили. Но спустя несколько дней Трамп заявил, что не в курсе, кто принимал такое решение. И сообщил об отправке Украине оборонительных вооружений.
Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин спокойно относится к угрозам американского лидера Дональда Трампа, потому что у Вашингтона нет рычагов влияния на РФ.