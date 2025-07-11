Трамп пошел ва-банк по защите Украины

Несколько дней назад западные СМИ писали, что США приостановили военную помощь Киеву по отдельны видам вооружения из соображений сохранения собственных запасов. В Белом доме эту информацию официально подтвердили. Но спустя несколько дней Трамп заявил, что не в курсе, кто принимал такое решение. И сообщил об отправке Украине оборонительных вооружений.