Пентагон ускоряет разработку беспилотников в гонке с Россией и Китаем

Министр обороны США Пит Хегсет подписал распоряжения, направленные на резкое ускорение производства и внедрения боевых беспилотников. Согласно документам, попавшим в распоряжение Fox News, новые меры призваны сократить технологическое отставание от России и Китая в этой сфере.
В рамках реформы сняты бюрократические барьеры, мешавшие быстрому внедрению инноваций. Офицерам в звании полковника и капитана теперь предоставлены расширенные полномочия по закупке, тестированию и оперативному применению дронов, включая модели, созданные с помощью 3D-печати.
Хегсет признал текущее преимущество «противников Америки» в области малых беспилотных систем, но поставил амбициозную задачу выйти в лидеры к 2027 году. Опыт боевых действий на Украине наглядно показал революционную роль дронов в современной войне.
Ранее сообщалось, что в украинских ТЦК началась паника после российских ударов.