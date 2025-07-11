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Пентагон ускоряет разработку беспилотников в гонке с Россией и Китаем

Министр обороны США Пит Хегсет подписал распоряжения, направленные на резкое ускорение производства и внедрения боевых беспилотников.

Министр обороны США Пит Хегсет подписал распоряжения, направленные на резкое ускорение производства и внедрения боевых беспилотников. Согласно документам, попавшим в распоряжение Fox News, новые меры призваны сократить технологическое отставание от России и Китая в этой сфере.

В рамках реформы сняты бюрократические барьеры, мешавшие быстрому внедрению инноваций. Офицерам в звании полковника и капитана теперь предоставлены расширенные полномочия по закупке, тестированию и оперативному применению дронов, включая модели, созданные с помощью 3D-печати.

Хегсет признал текущее преимущество «противников Америки» в области малых беспилотных систем, но поставил амбициозную задачу выйти в лидеры к 2027 году. Опыт боевых действий на Украине наглядно показал революционную роль дронов в современной войне.

Ранее сообщалось, что в украинских ТЦК началась паника после российских ударов.