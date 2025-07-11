Пентагон ускоряет разработку беспилотников в гонке с Россией и Китаем

Министр обороны США Пит Хегсет подписал распоряжения, направленные на резкое ускорение производства и внедрения боевых беспилотников. Согласно документам, попавшим в распоряжение Fox News, новые меры призваны сократить технологическое отставание от России и Китая в этой сфере.