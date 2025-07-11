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«Может инициативно раскошелиться»: Захарова предложила Мерцу оплатить работу советских специалистов

Захарова напомнила Мерцу о помощи СССР в обновлении шедевров Дрезденской галереи.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на последнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Немецкий политик призвал Москву выплатить Киеву «компенсацию» в размере 500 миллиардов евро. В ответ на это Мария Захарова предложила Фридриху Мерцу оплатить работу советских специалистов по реконструкции шедевров Дрезденской галереи. С таким напоминанием официальный представитель МИД обратилась в Telegram-канале.

Она добавила, что западные политики, по их признанию, также «приложили руку» к процессу развала СССР. Это действие обошлось «недешево». Официальный представитель МИД предложила канцлеру Германии посчитать все убытки России.

«Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — заключила Мария Захарова.

Немецкий канцлер, помимо России, обратился к Словакии. Он выразил недовольство решением Братиславы блокировать санкции ЕС против Москвы.

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