Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы существующем долге России перед Украиной в 500 миллиардов евро. В своем Telegram-канале дипломат предложила начать исторический подсчет взаимных претензий, начиная с западной интервенции 1918−1922 годов.
Захарова также напомнила о необходимости свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Отдельно она упомянула развал СССР, отметив, что западные официальные лица неоднократно признавали свое участие в этом процессе.
В заключение представитель МИД предложила Мерцу лично компенсировать затраты на восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.
Ранее сообщалось, что Пентагон ускоряет разработку беспилотников в гонке с Россией и Китаем.