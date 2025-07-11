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Захарова ответила Мерцу предложением пересчитать долги Запада перед Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы существующем долге России перед Украиной в 500 миллиардов евро.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы существующем долге России перед Украиной в 500 миллиардов евро. В своем Telegram-канале дипломат предложила начать исторический подсчет взаимных претензий, начиная с западной интервенции 1918−1922 годов.

Захарова также напомнила о необходимости свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Отдельно она упомянула развал СССР, отметив, что западные официальные лица неоднократно признавали свое участие в этом процессе.

В заключение представитель МИД предложила Мерцу лично компенсировать затраты на восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.

Ранее сообщалось, что Пентагон ускоряет разработку беспилотников в гонке с Россией и Китаем.

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