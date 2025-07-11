Захарова предложила посчитать, кто сколько должен РФ с 1918 года

Также дипломат предложила свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Еще Захарова отметила, что развал Советского Союза «обошелся недешево». Западные официальные лица давно признались, что приложили к этому руку, поэтому имеются все основания «доставать калькулятор», добавила она.