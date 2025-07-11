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Захарова предложила посчитать, кто сколько должен РФ с 1918 года

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ответ на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что РФ должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро на покрытие убытков, предложила посчитать, кто и сколько должен России, начиная с западной интервенции 1918−1922 годов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ответ на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, что РФ должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро на покрытие убытков, предложила посчитать, кто и сколько должен России, начиная с западной интервенции 1918−1922 годов.

— Может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918−1922 годов, — написала она в Telegram-канале.

Также дипломат предложила свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы. Еще Захарова отметила, что развал Советского Союза «обошелся недешево». Западные официальные лица давно признались, что приложили к этому руку, поэтому имеются все основания «доставать калькулятор», добавила она.

— Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи, — заключила дипломат.

Высказывание Марии Захаровой о тенденции продвижения на Западе потомков лиц, связанных с нацистами, вызвало критику в немецкой прессе, написала 4 июля газета Frankfurter Rundschau. Журналисты назвали слова дипломата оскорбительными.

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