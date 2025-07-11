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В США заявили о резком ухудшении отношений Трампа и Путина

Американское издание The New York Times сообщает о неожиданном ухудшении отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Американское издание The New York Times сообщает о неожиданном ухудшении отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

По данным газеты, если после избрания Трамп демонстрировал уважение к российскому коллеге, то сейчас его позиция изменилась. Авторы публикации утверждают, что Путин, по мнению американской стороны, «неудачно разыграл свои карты» в украинском конфликте, хотя имел возможность добиться большего.

Издание обращает внимание на участившиеся случаи, когда Трамп открыто выражал раздражение и критиковал российского президента, что свидетельствует о серьезном охлаждении в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что Пентагон ускоряет разработку беспилотников в гонке с Россией и Китаем.

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