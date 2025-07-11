В США заявили о резком ухудшении отношений Трампа и Путина

По данным газеты, если после избрания Трамп демонстрировал уважение к российскому коллеге, то сейчас его позиция изменилась. Авторы публикации утверждают, что Путин, по мнению американской стороны, «неудачно разыграл свои карты» в украинском конфликте, хотя имел возможность добиться большего.