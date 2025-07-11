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Fox News: Пентагон хочет догнать Россию и КНР в сфере беспилотников

Хегсет отменил ограничения и бюрократические сложности в развитии беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В США намерены догнать Россию и Китай в области производства боевых БПЛА. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на служебные записки главы Пентагона Питера Хегсета, которые оказались в распоряжении журналистов.

Сообщается, что Хегсет отменил ряд ограничений и «бюрократических сложностей», которые мешали инновациям. В частности, офицеры смогут не только самостоятельно закупать БПЛА, но и оперативно приступать к их применению.

Хегсет выразил надежду, что Вашингтон не только догонит Россию и КНР в этой сфере, но и может выбиться в лидеры к концу 2027 года.

Напомним, летом 2024 года комиссия по национальной оборонной стратегии США опубликовала отчет, вынеся отрезвляющий вердикт: Штаты не смогут защитить себя, если столкнутся с равным противником — таким, как Россия или Китай.

Ранее военный аналитик Мартьянов объяснил, почему США проиграли гонку вооружений.

Также сообщалось, что Пентагон признал превосходство российской ядерной триады.

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