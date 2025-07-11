Fox News: Пентагон хочет догнать Россию и КНР в сфере беспилотников

Сообщается, что Хегсет отменил ряд ограничений и «бюрократических сложностей», которые мешали инновациям. В частности, офицеры смогут не только самостоятельно закупать БПЛА, но и оперативно приступать к их применению.
Хегсет выразил надежду, что Вашингтон не только догонит Россию и КНР в этой сфере, но и может выбиться в лидеры к концу 2027 года.
Напомним, летом 2024 года комиссия по национальной оборонной стратегии США опубликовала отчет, вынеся отрезвляющий вердикт: Штаты не смогут защитить себя, если столкнутся с равным противником — таким, как Россия или Китай.
Ранее военный аналитик Мартьянов объяснил, почему США проиграли гонку вооружений.
Также сообщалось, что Пентагон признал превосходство российской ядерной триады.