Мерц обратился к Трампу с призывом, а к Путину — с громким заявлением: что хочет канцлер ФРГ

Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с громкими и провокационными заявлениями. Он обозначил два ключевых послания в ходе своей речи в Риме. Они предназначены для президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Фридрих Мерц сделал соответствующие заявления перед европейскими коллегами. Политики собрались в Риме для обсуждения вопроса восстановления Украины.
Так, первое послание адресовано Владимиру Путину. Оно звучало достаточно лаконично: «Мы не сдадимся». Так канцлер ФРГ описал текущую ситуацию в украинском конфликте, обращаясь к Москве. Под местоимением «мы» Фридрих Мерц, вероятно, подразумевал собравшихся в Риме европейских политиков.
Второе послание обращено к Дональду Трампу. Он не присутствовал в Риме. Однако адресат был всем понятен.
«Оставайтесь с нами и с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире», — высказался Фридрих Мерц.
В ходе речи канцлер Германии уточнил, что Берлин продолжит оказывать военную помощь Украине. По его словам, ФРГ уделит внимание реконструкции энергетической отрасли Киева.
Фридрих Мерц не оценил и позицию Словакии по новым антироссийским санкциям. Он обратился к Братиславе с призывом прекратить блокировать ограничения Евросоюза в отношении Москвы. Канцлер отметил, что ЕС в любом случае собирается принять ряд мер, направленных против России. Однако деятельность Словакии и ее премьер-министра Роберта Фицо мешает Европе осуществить задуманное, заявил Фридрих Мерц.
По словам канцлера Германии, дипломатически решить украинский конфликт уже не представляется возможным. Фридрих Мерц счел все возможные методы «исчерпанными». По его мнению, разрешить кризис на Украине можно только другими способами. Речь, по всей вероятности, идет о военных методах.
При этом немецкий политик активно продвигает Украину в НАТО. Он считает, что Киев может стать частью альянса после урегулирования конфликта. Однако, заявил канцлер Германии, сейчас этот вопрос не стоит на актуальной повестке.