Мерц обратился к Трампу с призывом, а к Путину — с громким заявлением: что хочет канцлер ФРГ

Фридрих Мерц не оценил и позицию Словакии по новым антироссийским санкциям. Он обратился к Братиславе с призывом прекратить блокировать ограничения Евросоюза в отношении Москвы. Канцлер отметил, что ЕС в любом случае собирается принять ряд мер, направленных против России. Однако деятельность Словакии и ее премьер-министра Роберта Фицо мешает Европе осуществить задуманное, заявил Фридрих Мерц.