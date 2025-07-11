В Британии рассказали, что испортило настроение сторонникам Зеленского в Риме

Особое беспокойство, по данным издания, вызывает обсуждаемый мирный план, который может предусматривать территориальные уступки со стороны Украины. В европейских политических кругах растет понимание, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области могут остаться под контролем России, несмотря на сопротивление официального Киева.