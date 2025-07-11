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В Британии рассказали, что испортило настроение сторонникам Зеленского в Риме

Британская газета The Guardian сообщает, что встреча сторонников Киева в Риме, посвященная планам послевоенного восстановления Украины, прошла в тревожной атмосфере.

Британская газета The Guardian сообщает, что встреча сторонников Киева в Риме, посвященная планам послевоенного восстановления Украины, прошла в тревожной атмосфере. Участники выразили обеспокоенность растущей эффективностью действий российской армии и участившимися атаками беспилотников.

Особое беспокойство, по данным издания, вызывает обсуждаемый мирный план, который может предусматривать территориальные уступки со стороны Украины. В европейских политических кругах растет понимание, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области могут остаться под контролем России, несмотря на сопротивление официального Киева.

«Эти регионы могут остаться за Россией в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится», — пишет газета.

Ранее сообщалось, что в украинских ТЦК началась паника после российских ударов.