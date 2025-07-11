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Трамп впервые в качестве президента готовит ударный пакет помощи ВСУ на 300 млн долларов

Президент США Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует использовать президентские полномочия (Presidential Drawdown Authority, PDA) для отправки военной помощи Украине. Об этом 10 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением американского лидера.

Источник: Life.ru

«Это свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — пишет Reuters.

По информации одного из источников агентства, стоимость нового пакета военной помощи может составить около 300 миллионов долларов. Среди возможных позиций вооружений, которые могут войти в пакет, источники называют ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракеты средней дальности, предположительно GMLRS для HIMARS. Окончательное решение о конкретном оборудовании в Белом доме пока не приняли.

Пока администрация Трампа поставляла Украине только то оружие, которое было выделено Киеву в период президентства Джо Байдена. Президентские полномочия позволяют главе Белого дома оперативно использовать запасы вооружений на складах Пентагона для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях без необходимости длительного одобрения Конгресса.

В рамках PDA на данный момент остаётся 3,86 миллиарда долларов на изъятие запасов оружия и оборудования для Украины. Последний раз оно было произведено по указанию президента Байдена 9 января на сумму в 500 миллионов долларов.

Пентагон и Белый дом на запрос Reuters о комментарии пока не ответили. Агентство отметило, что главными приоритетами Украины являются ракеты-перехватчики для Patriot и мобильная ракетная артиллерия GMLRS. Оружие может оказаться на передовой в течение нескольких дней, поскольку запасы, вероятно, находятся в Европе.

Ранее Life.ru писал, что Трамп пообещал изучить запрос Киева на ещё одну систему Patriot. Американский лидер не исключил отправку ЗРК на Украину, но подчеркнул, что он дорогостоящий.

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