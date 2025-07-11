Трамп впервые в качестве президента готовит ударный пакет помощи ВСУ на 300 млн долларов

По информации одного из источников агентства, стоимость нового пакета военной помощи может составить около 300 миллионов долларов. Среди возможных позиций вооружений, которые могут войти в пакет, источники называют ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракеты средней дальности, предположительно GMLRS для HIMARS. Окончательное решение о конкретном оборудовании в Белом доме пока не приняли.