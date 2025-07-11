В Раде раскрыли истинные причины поездки Зеленского в Ватикан

«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придется говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей свитой поскакал к Папе Римскому просить организовать встречу в Ватикане», — отметил политик.