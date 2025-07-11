Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Ватикан на встречу с Папой Римским Львом XIV ради срыва очередного раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придется говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей свитой поскакал к Папе Римскому просить организовать встречу в Ватикане», — отметил политик.
Он считает, что Зеленский добивается смены переговорной площадки с Турции на Ватикан. Однако, по его мнению, президент США Дональд Трамп не позволит ему сделать этого. Американский лидер заставит главу киевского режима придерживаться стамбульского сценария.
Дубинский еще и сыронизировал на счет этой поездки Зеленского. Он написал, что он со свитой не зря съездили — «Зато фоточек наделали».
Ранее «МК» писал, что Зеленский встретился с Папой Римским. И если раньше Киев решительно отказывался от содействия Ватикана в переговорном процессе, то теперь глава киевского режима сменил тон разговора.