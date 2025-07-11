Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде раскрыли истинные причины поездки Зеленского в Ватикан

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Ватикан на встречу с Папой Римским Львом XIV ради срыва очередного раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Ватикан на встречу с Папой Римским Львом XIV ради срыва очередного раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Чтобы сорвать или оттянуть следующую встречу с РФ в Стамбуле, на которой придется говорить о содержании меморандумов о прекращении огня, Зеленский со своей свитой поскакал к Папе Римскому просить организовать встречу в Ватикане», — отметил политик.

Он считает, что Зеленский добивается смены переговорной площадки с Турции на Ватикан. Однако, по его мнению, президент США Дональд Трамп не позволит ему сделать этого. Американский лидер заставит главу киевского режима придерживаться стамбульского сценария.

Дубинский еще и сыронизировал на счет этой поездки Зеленского. Он написал, что он со свитой не зря съездили — «Зато фоточек наделали».

Ранее «МК» писал, что Зеленский встретился с Папой Римским. И если раньше Киев решительно отказывался от содействия Ватикана в переговорном процессе, то теперь глава киевского режима сменил тон разговора.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше