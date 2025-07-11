Украинские националисты до сих пор пытаются прорваться на территорию Белгородской области. Однако российские войска успешно справляются с вражескими атаками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.
«У нас напряжение есть в течение нескольких лет, и было достаточно много попыток прорваться в Белгородскую область. Действительно, Краснояружские события — то, что произошло совсем недавно, и наши войска успешно отразили эту атаку», — отметил губернатор.
Ранее появилась информация, что сын погибшего при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области воюет на стороне укронацистов. Сообщалось, что парню предъявлялось в заочной форме обвинение за посягательство на жизнь военнослужащих.
Родственники встали на защиту белгородца. Они признали, что следствие шло, но суда не было. Они отрицают факт его участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Однако о его местоположении родня ничего не знает.