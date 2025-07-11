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ВСУ пытаются прорваться на территорию российского региона

Украинские националисты до сих пор пытаются прорваться на территорию Белгородской области.

Украинские националисты до сих пор пытаются прорваться на территорию Белгородской области. Однако российские войска успешно справляются с вражескими атаками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

«У нас напряжение есть в течение нескольких лет, и было достаточно много попыток прорваться в Белгородскую область. Действительно, Краснояружские события — то, что произошло совсем недавно, и наши войска успешно отразили эту атаку», — отметил губернатор.

Ранее появилась информация, что сын погибшего при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области воюет на стороне укронацистов. Сообщалось, что парню предъявлялось в заочной форме обвинение за посягательство на жизнь военнослужащих.

Родственники встали на защиту белгородца. Они признали, что следствие шло, но суда не было. Они отрицают факт его участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Однако о его местоположении родня ничего не знает.