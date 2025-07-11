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Стармер заявил о решении Британии и Франции укрепить военное партнёрство

Великобритания и Франция укрепляют военное партнёрство, наращивая численность совместных экспедиционных сил до 50 тысяч человек. Заявление об этом сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передаёт Sky News.

«Мы полностью пересматриваем наши совместные объединённые экспедиционные силы, чтобы сделать их в пятикратно больше, до 50 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать в любой области», — подчеркнул британский политик.

Как сообщает источник, стороны дополнительно объявили о планах углубить промышленную кооперацию для беспрецедентной интеграции оборонных отраслей. Французский президент отметил, что результатом станет повышение уровня безопасности в ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет направлять войска на Украину без поддержки США. Согласно заявлениям, приоритетными направлениями остаются оборонное сотрудничество и взаимодействие с Вашингтоном в сфере разведки. В то же время, военный аналитик подчеркнул, что Владимир Зеленский все больше обеспокоен ослаблением интереса западных стран к ситуации на Украине.

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