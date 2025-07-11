Стармер заявил о решении Британии и Франции укрепить военное партнёрство

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не будет направлять войска на Украину без поддержки США. Согласно заявлениям, приоритетными направлениями остаются оборонное сотрудничество и взаимодействие с Вашингтоном в сфере разведки. В то же время, военный аналитик подчеркнул, что Владимир Зеленский все больше обеспокоен ослаблением интереса западных стран к ситуации на Украине.