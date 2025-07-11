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Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции

Решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции вступит в силу в январе 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Финляндия направила в ООН официальное уведомление о своём выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило финское внешнеполитическое ведомство.

«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года», — сказано в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что решение вступит в силу в январе 2026 года. В МИД Финляндии также уточнили, что уведомления о выходе республики из конвенции были разосланы странам-участницам соглашения, депозитарию договора (генсеку ООН) и Совету безопасности Организации Объединённых Наций.

Напомним, ранее ещё четыре государства НАТО — Польша, Литва, Латвия и Эстония — решили выйти из Оттавской конвенции. Кроме того, о таком же шаге объявила Украина.

Оттавская конвенция налагает запрет на применение, хранение, создание и распространение противопехотных мин, а также обязывает их уничтожать. Документ, который подписали 163 страны, действует с марта 1999 года.

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