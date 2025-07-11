Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции

В ведомстве отметили, что решение вступит в силу в январе 2026 года. В МИД Финляндии также уточнили, что уведомления о выходе республики из конвенции были разосланы странам-участницам соглашения, депозитарию договора (генсеку ООН) и Совету безопасности Организации Объединённых Наций.