Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции

Финляндия направила в ООН официальное уведомление о своём выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщило финское внешнеполитическое ведомство.
«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года», — сказано в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что решение вступит в силу в январе 2026 года. В МИД Финляндии также уточнили, что уведомления о выходе республики из конвенции были разосланы странам-участницам соглашения, депозитарию договора (генсеку ООН) и Совету безопасности Организации Объединённых Наций.
Напомним, ранее ещё четыре государства НАТО — Польша, Литва, Латвия и Эстония — решили выйти из Оттавской конвенции. Кроме того, о таком же шаге объявила Украина.
Оттавская конвенция налагает запрет на применение, хранение, создание и распространение противопехотных мин, а также обязывает их уничтожать. Документ, который подписали 163 страны, действует с марта 1999 года.