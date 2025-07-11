Дипломат предложила начать исторический подсчёт с периода западной интервенции 1918−1922 годов. Далее, по словам Захаровой, следовало бы свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсации за освобождение и восстановление Европы советскими силами. Представитель МИД РФ также упомянула о «недёшево обошедшемся» развале СССР, отметив, что западные официальные лица сами признавались в причастности к этому процессу. По её словам, это даёт России все основания «доставать калькулятор».
Обращаясь непосредственно к Мерцу, Захарова предложила германскому канцлеру «раскошелиться» и оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.
Ранее Захарова ответила президенту Финляндии цитатой русского полководца Александра Суворова. По словам спикера МИД, европейский политик оказался прав, когда заявил об особой стойкости россиян перед лицом страданий и боли.