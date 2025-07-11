Захарова предложила Мерцу посчитать, кто кому должен с 1918 года

Дипломат предложила начать исторический подсчёт с периода западной интервенции 1918−1922 годов. Далее, по словам Захаровой, следовало бы свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсации за освобождение и восстановление Европы советскими силами. Представитель МИД РФ также упомянула о «недёшево обошедшемся» развале СССР, отметив, что западные официальные лица сами признавались в причастности к этому процессу. По её словам, это даёт России все основания «доставать калькулятор».