Россия не стерпела обвинения Германии и достала калькулятор: сколько ущерба РФ нанесли другие страны

Мерц требует 500 миллиардов от России — МИД предлагает пересчитать долги Запада.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия должна выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве компенсации за разрушения. МИД РФ в ответ напомнил о долгах Запада перед Россией за интервенцию, Вторую мировую и распад СССР, предложив «достать калькулятор» и пересчитать, кто кому должен. Подробности в материале URA.RU.
Мерц своим заявлением вызвал гнев в России.
Мерц призвал взыскать с России 500 млрд евроФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции в Риме заявил, что Россия должна возместить Украине ущерб, причиненный военными действиями. По его словам, сумма потерь оценивается в 500 миллиардов евро, и пока компенсации не будут выплачены, доступ к замороженным российским активам в ЕС останется закрыт. Эти активы, по словам Мерца, исчисляются сотнями миллиардов евро.
Россия не стала терпеть выпады Мерца.
Захарова резко раскритиковала заявление МерцаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Ответ не заставил себя ждать: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление Мерца. В своем telegram-канале она предложила «посчитать заново», начиная с западной интервенции в Россию в начале XX века, затем — с итогов Второй мировой войны и распада СССР. В частности, Захарова напомнила об освобождении Европы советскими войсками и реставрации культурных ценностей, вроде шедевров из Дрезденской галереи. Она подчеркнула, что Германия тоже могла бы поучаствовать в компенсациях, если уж речь зашла о справедливости.
Германия могла забыть, как заплатила за агрессию после Второй мировой войны.
Германия сама платила репарации после Второй мировойФото: Роман Наумов © URA.RU.
Порядок выплат Германией репараций был определен на Потсдамской конференции в 1945 году. Суммы не назывались, но претензии США, Великобритании и других стран удовлетворялись за счет западных зон оккупации, а СССР — за счет восточной. Военный флот Третьего рейха был поделен между Великобританией, СССР и США. Кроме того, СССР получила территорию нынешней Калининградской области. В 1990 году, после подписания Договора об окончательном урегулировании, державы-победительницы официально отказались от всех дальнейших репарационных претензий после объединения Германии.