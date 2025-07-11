Россия не стерпела обвинения Германии и достала калькулятор: сколько ущерба РФ нанесли другие страны

Ответ не заставил себя ждать: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление Мерца. В своем telegram-канале она предложила «посчитать заново», начиная с западной интервенции в Россию в начале XX века, затем — с итогов Второй мировой войны и распада СССР. В частности, Захарова напомнила об освобождении Европы советскими войсками и реставрации культурных ценностей, вроде шедевров из Дрезденской галереи. Она подчеркнула, что Германия тоже могла бы поучаствовать в компенсациях, если уж речь зашла о справедливости.