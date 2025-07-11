— Сейчас закончат с электросетями и возьмутся за железные дороги. Предлог будет тот же — связи с Россией. Цель Пашиняна убрать все точки сопротивления: бизнес с российскими корнями, церковь. Это же цель Запада и Турции вытеснить русское влияние всеми способами. А то, что у Турции давний план уничтожить само армянское государство, — власти резко перестали упоминать, — заявила политик.