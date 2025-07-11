Названа истинная цель Пашиняна: зачем армянский премьер объявил войну Церкви

Политик, экс-депутат Ани Самсонян назвала истинную цель армянского премьера-министра Никола Пашиняна. По ее словам, он стремится устранить все точки сопротивления с Россией. Сейчас армянский лидер активно идет на конфликт не только с оппозиционерами, но и священниками. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Сейчас закончат с электросетями и возьмутся за железные дороги. Предлог будет тот же — связи с Россией. Цель Пашиняна убрать все точки сопротивления: бизнес с российскими корнями, церковь. Это же цель Запада и Турции вытеснить русское влияние всеми способами. А то, что у Турции давний план уничтожить само армянское государство, — власти резко перестали упоминать, — заявила политик.
Специалист уверена, что Пашинян, стремясь удержать власть, может «работать» как с Россией, так и с Турцией, в зависимости от того, кто предложит ему больше гарантий. Однако при этом власти продолжают раскачивать общественное мнение, обвиняя Россию в потере Карабаха.
— Мне кажется, даже партнеры нашей страны не понимают его политики. Власти раскачивают мнение, что это Россия виновата в потере Арменией Карабаха. Начались разговоры о том, чтобы убрать русскую военную базу в Гюмри. Запад и Турция только этого и ждут, — подчеркнула Самсонян.