Администрация президента США должна перестать спонсировать Украину и пытаться влезать в отношения Киева и Москвы. Такое мнение выразил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис.
«Лучший шаг, который сейчас могут сделать США? Снять войну между Россией и Украиной с повестки дня. Любой ценой», — отметил он.
Дэвис назвал свое обращение посланием к политической элите США. Он считает, что власти отдают Украине последние ракеты, запасов которых больше не остается для самих Штатов. И заявил, что это является «стратегическим самоубийством».
Аналитик призвал чиновников оперативно пересмотреть свое отношение к украинскому конфликту. По его мнению, если же ничего не изменится, что произойдет ослабление США, а затем их поражение.
Ранее «МК» писал, что Трамп собирается впервые воспользоваться своим президентским правом на отправку оружия киевскому режиму, как это делал до него Джо Байден. Военный транш составит 300 миллионов долларов.